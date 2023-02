Degli orari non c’è certezza. Questa è l’unica sicurezza in serie C. E, allora, c’è una variazione per la prossima gara che il Rimini giocherà al ‘Romeo Neri’. Si tratta di quella in programma domenica 19 febbraio, quindi quella successiva al match di domenica sul campo della Vis Pesaro’, contro il Siena. La partita, non giornata del girone di ritorno, non avrà inizio alle 17.30 come da calendario, ma alle 14.30. Un anticipo non sgradito considerando le temperature non esattamente primaverili di questo periodo. In quella giornata non solo i biancorossi scenderanno in campo qualche ora prima rispetto a quanto precedentemente programmato. Infatti, sono stati anticipate nel girone B anche Gubbio-Fiorenzuola, San Donato Tavarnelle-Fermana e Torres Alessandria. Tutti in campo alle 14.30.