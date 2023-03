Antonioli mette i playout nel mirino

Si è rimessa a marciare ieri l’Imolese di Mauro Antonioli. Ripresa degli allenamenti e fari puntati sul Rimini, squadra che il tecnico bellariese conosce decisamente bene. Sarà il suo primo personale derby di questa stagione considerando che all’andata, al ‘Romeo Neri’ non sedette in panchina esonerato qualche giorno prima di quel match. Per poi essere richiamato a metà febbraio. Da quel giorno l’Imolese ha ricominciato a macinare punti. Perché prima dello stop di domenica scorsa in casa del Pontedera, i rossoblù avevano messo in fila cinque risultati utili consecutivi. E addirittura tre vittorie consecutive battendo, nell’ordine, Olbia, Ancona e Montevarchi. Ecco perché l’Imolese ora ha tutta l’intenzione di dimostrare, proprio contro il Rimini, che quello in terra toscana è stato soltanto uno scivolone.