Anumba e D’Almeida specialisti del rimbalzo

Se la Rinascita è ancora in corsa per ritagliarsi una nicchia nei playoff di A2 lo deve all’inaspettato blitz di Trapani, partita dove coach Ferrari si è ritrovato a ruotare appena 6 giocatori, poiché Morandotti è rimasto sul parquet un minuto. E col cuore, nonostante un certo strabismo al tiro, ha portato a casa il match. L’ha vinta d’energia, l’Rbr, e la premiata ditta del pitturato Simon Anunba & Ursulo D’Almeida a tal proposito si è fatta sentire: 10 rimbalzi Simon, addirittura 12 Ursulo, che ha fatto così un bel pieno di fiducia.

"Assolutamente sì – ammette il lungo ex Treviglio –. Ci tenevo poi particolarmente a fare bene a Trapani, la Sicilia è ‘casa mia’ e al PalaIlio avevo giocato altre volte. Ho sempre creduto in me, però avevo bisogno anche di una dimostrazione sul campo". D’Almeida ha confezionato una ‘doppia doppia’ in 26’, mentre Anumba l’ha solo sfiorata. Ma sono stati i loro rimbalzi, soprattutto quelli offensivi, a far volare Rimini. "Il coach ci aveva detto nel pre-partita di andare sempre forte a rimbalzo – fa sapere Simon –, anche perché l’assenza di Ogbeide doveva in qualche modo essere camuffata. Io sono rimasto dentro 40’ filati, ma non li ho accusati, ho cercato di sfruttare ogni breve pausa, tipo tiri liberi o timeout, per recuperare. Solamente nel finale ho avvertito un po’ di crampi". Trapani è felicemente alle spalle e un’altra avversaria siciliana si profila all’orizzonte: Agrigento, che con ogni probabilità sarà meno ‘accondiscendente’ rispetto ai corregionali.

"E’ un’altra gara per dimostrare qualcosa in più. Io, personalmente – rivela D’Almeida – ritrovo Cagnardi sulla panchina di Agrigento. E’ il tecnico che per alcuni mesi mi ha allenato a Treviglio, con il quale ho avuto un buon rapporto. Dovrò far vedere in campo che ho appreso bene tutto quello che mi ha insegnato", commenta Ursulo.

"Mi sembra una squadra abbastanza fisica, dovremo darci ancora di più da fare – gli fa eco Anumba –. Ma siamo al Flaminio, abbiamo il calore del pubblico amico a sostenerci e noi dovremo chiaramente metterci del nostro per portare a casa il risultato". In questa breve fase mancano appena quattro gare alla Rinascita e con un po’ di ottimismo si può addirittura ipotizzare di poter volare nei playoff con una sola vittoria, meglio se il successo arriva contro Trapani in casa. Ma quante chance ha Rimini di farcela? "L’80%", ribatte Ursulo D’Almeida. "Io dico invece 65%, non voglio caricare la bomba", ci va più cauto Simon Anumba.

alb.cresc.