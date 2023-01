Anumba, stella della Rbr "Sto bene e mi diverto"

Nel prezioso blitz di Ferrara l’impronta di Johnson è stata la più nitida, non fosse altro per quei 24 punti realizzati nei secondi 20’, quando l’Rbr ha cambiato il corso della partita. Ma in calce al successo è ben visibile anche la firma di Simon Anumba, protagonista di un match solido al di là delle pur buone cifre (13 pt con 46 dal campo e 56 dalla lunetta, più 5 rimbalzi nei suoi 25’). E poi, dettaglio mai trascurabile, l’ala classe ‘96 ha acceso i 300 e passa aficionados riminesi presenti alla ‘Bondi Arena’ con un paio di schiaccioni da paura. "Mi sentivo bene fisicamente e quell’affondata in avvio mi ha aiutato a mettermi subito in partita – ammette Anumba, che come consuetudine è subentrato dalla panchina –. Poi ci sono le azioni difensive, i palloni intercettati, i recuperi, anche quelle servono per caricarmi", aggiunge il numero 3 di casacca di RivieraBanca, che per alcuni minuti ha giocato anche da ala forte. "Sì, sono abituato a farlo – ribatte Simon –. Non c’è problema, quando il coach mi ha chiesto di giocare da numero 4 ho cercato di farmi trovare pronto", semplifica tutto l’esterno, che dopo un periodo di ‘ambientamento’ nella categoria sta dimostrando che in questa A2 ci può tranquillamente stare. "E’ stato un colpo molto importante, quello di domenica – è sempre Anumba che parla –. Abbiamo messo dietro Ferrara, poi è caduta anche Nardò in casa con Ravenna, risultato che francamente non mi aspettavo. Meglio per noi, comunque, così ci siamo ritrovati addirittura al settimo posto". Un match, quello contro gli estensi, caratterizzato pure da una certa discontinuità da parte di Rinascita. "Non saprei dire il perché, credo sia un fatto mentale e ci lavoreremo per aggiustare le cose, così come quando siamo davanti dobbiamo stringere di più per tenere il vantaggio. Ora ci aspetta la trasferta a Udine – guarda avanti l’ala – e andremo là con fiducia, consapevoli di potercela giocare".

alb.cresc.