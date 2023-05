Ap Titano al congedo a Spoleto E la serie C Unica è già in tasca

Il suo obiettivo – l’ammissione alla serie C Unica per la prossima stagione – lo ha centrato già da settimane e adesso la stagione si trascina un po’, senza particolari stimoli, per l’Ap Titano di coach Rossini. E quest’oggi, in quel di Spoleto, per l’albiceleste sarà l’ultima recita (al Palarota la palla a due verrà alzata alle 18, fischiano Virgili e De Carolis). Un’avversaria che non incute particolare timore (gli umbri sono infatti penultimi con appena 8 punti raggranellati, 4-23 il modesto bilancio tra vittorie e sconfitte), anche se i sammarinesi potrebbero – peraltro comprensibilmente – aver staccato un po’ la spina. Pure questo sabato, poi, l’Ap Titano sarà orfana degli infortunati Dini e Fusco, due ali grandi che non si possono regalare a cuor leggero a nessuno. Spoleto è reduce dal recupero casalingo con Urbania, match che giovedì sera ha visto gli umbri cadere tra le mura del palasport amico, 58-78 lo score. Tardocchi (16 punti) e Gauzzi (13 pt) i più prolifici tra i locali.