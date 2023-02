Ap Titano, che carattere nel blitz di Fossombrone

Fossombrone

80

ap titano

82

BARTOLI FOSSOMBRONE: Santi 29, Buttarini, Curic, Drahanchuk, Barzotti 10, Pagliaro 26, Spadoni, Arduini 2, Nikolaichuk 2, Tamburini, Prelec 1, Rosatti 10. All.: Paolini.

EA AP TITANO: Palmieri 10, Gamberini 18, Macina 13, Fusco 10, Frattarelli 2, Raschi 14, Riccardi, Zanotti 6, Pasolini 9, Borello ne. All.: Rossini.

Arbitri: Bonfigli e Sperandini.

Parziali: 22-27, 36-44, 56-55.

E’ un blitz davvero pesante, quello messo a segno dall’Ap Titano a Fossombrone. Una vittoria contro una diretta rivale nei quartieri alti del campionato di C Silver, girone umbro marchigiano. Un raid ottenuto in condizioni non semplici, poiché l’albiceleste è costretta a rinunciare a Dini, lungo che resterà fuori per alcune settimane. San Marino tiene quasi sempre la testa avanti, toccando pure il +10. Nella ripresa, però, i padroni di casa reagiscono, agguantano i titani e allungano in apertura di quarto periodo. Ma il gruppo di Rossini non molla: prima un 3+1 di Raschi, quindi tre bombe di Pasolini e l’Ap rivede la luce.