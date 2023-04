Ap Titano, è felice il congedo casalingo

ap titano

71

robur falconara

66

EA AP TITANO: Palmieri 7, Macina 18, Frattarelli 5, Raschi 12, Gamberini 14; Pasolini 8, Zanotti 6, Guida 1, Borello, Lettoli, Dini ne, Riccardi ne. All.: Rossini.

ROBUR FALCONARA: Caggiula 15, Bolognini 4, Whelan 1, Centanni 24, Polonara 9, Giorgini 2, Ponzella 4, Cerri 6, Piccinini 1, Giuliani, Corleoni, Falaschi. All.: Reggiani.

Arbitri: Racsan e Flocco. Parziali: 17-17, 30-37, 49-53.

Congedo casalingo con vittoria, per l’Ap Titano, che sulle tavole amiche dello Sport Domus ha ragione della Robur Falconara. All’inizio non c’è troppa intensità, poi i marchigiani vanno avanti di tre possessi all’intervallo, per issarsi addirittura sul +11 al 23’ (32-43). L’Ap si scuote, ricuce il gap e va sopra di uno per scivolare nuovamente sul -4 alla penultima sirena. L’avvio dell’ultimo quarto è decisivo, con l’albiceleste che produce uno strappo di 12-0, nitida l’impronta di Raschi (8 punti in quei frangenti). I Titani vanno in controllo. Clima di festa al palasport con i bambini del minibasket: premi inoltre per Macina, Raschi e Gamberini.