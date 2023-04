Ap Titano, è tempo di brindisi Fratta non può impensierire

L’Ap Titano è a un passo dalla matematica certezza di essere ammessa al campionato di serie C Unica nella prossima stagione. Una sola vittoria, su quattro rimanenti incontri, e l’albiceleste avrà centrato l’obiettivo. Poi, guardando il calendario, ci si accorge che già stasera, più o meno all’ora di cena, Fusco (foto) e compagni potranno tranquillamente brindare. Sì, perchè alle 18, nell’impianto di Acquaviva, si affaccia il Fratta Umbertide, vale a dire la ‘maglia nera’ di questo girone di C Silver gestito dal comitato Fip dell’Umbria. Un’avversaria che non cattura un referto rosa dal 26 novembre, con la striscia negativa che ha toccato addirittura quota 15. E molte di queste sconfitte, attenzione, sono state caratterizzate da passivi extra-large. D’altronde anche San Marino, nel confronto di andata, non si limitò a vincere, seppellendo gli umbri sotto una montagna di canestri (39-91 l’eloquente score di un match privo di storia). Arbitrano Lisotta e De Rosa.