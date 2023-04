Ap Titano in leggerezza, l’obiettivo è già centrato

L’obiettivo è stato centrato una settimana fa, con l’Ap Titano che si è già garantita l’ammissione alla serie C Unica – girone umbro marchigiano – per la prossima stagione (entravano le prime 6). Ma la regular season di C Silver contempla ancora tre turni prima del rituale ‘rompete le righe’ e i Titani, sia pure a cuor leggero, li vogliono chiaramente onorare. Si comincia questo pomeriggio (alle 18, fischiano Bianchini e Pepe) dal PalaBaldinelli di Osimo, contro quell’Auximum che all’andata venne comodamente battuta (80-62 lo score nella repubblica della libertà, ben 23 punti di Gamberini e 17 di Fusco: era il 17 dicembre). Osimo non viene certo da un momento particolarmente brillante, visto che ha messo assieme cinque sconfitte di fila, striscia tuttora aperta, con un record di 9-16 che è quasi speculare a quello dell’albiceleste, che si spartisca la quarta piazza con Recanati e Gualdo (17-8). Dopo la trasferta odierna, l’EA Ap Titano sarà impegnata in casa con Falconara sabato 29 aprile, per chiudere poi l’annata sabato 6 maggio in quel di Spoleto.