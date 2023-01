Ap Titano, tutto facile

Ascoli Basket

70

Ap Titano

90

ASCOLI BASKET: De Santis, Lucero 29, Cerqua, Bilotta, Piccolo 7, Quercia 6, Di Sabato 13, Pezzolla 11, Vigoriti 2, Panfini 2. All.: Minora.

EA AP TITANO: Palmieri, Macina 5, Fusco 12, Dini 21, Gamberini 29; Frattarelli 14, Riccardi, Zanotti 2, Borello, Raschi 7. All.: Rossini.

Arbitri: Sperandini e Corradini.

Parziali: 10-25, 29-37, 55-67.

Non era un campo impossibile, Ascoli Piceno, e l’Ap Titano non ha perso l’occasione per incamerare altri due punti in questo campionato di basket C Silver, girone gestito dal comitato Fip dell’Umbria, torneo che ha celebrato la giornata numero 17, seconda di ritorno. San Marino parte subito forte, facendo chiaramente capire le proprie intenzioni ai marchigiani. Nel secondo periodo i padroni di casa limano qualcosa, grazie soprattutto alla verve di Lucero, guardia-play argentino. Il gaucho impazza e all’intervallo solo 8 punti dividono le due formazioni. Ripresa e l’albiceleste torna in controllo, allungando alla penultima sirena (+12), per poi dilagare nell’ultimo spicchio di gara nonostante qualche errore di troppo ai liberi. Ben 50 punti in cooperativa per i lunghi Gamberini (foto) e Dini.