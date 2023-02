Ap Titano

80

Basket Tolentino

66

EA AP TITANO: Palmieri 7, Macina 4, Fusco, Dini 17, Gamberini 22; Raschi 14, Zanotti 9, Riccardi 3, Frattarelli 4, Guida, Lettoli, Borello ne. All.: Rossini.

BASKET TOLENTINO: Gavasci 10, Giuliani, T. Tiranti 2, Raponi 13, Conti 13, Biascelli, R. Tiranti, Covanaj 2, Mazzoleni 10, Ponti 16, Taborro. All.: Campetella.

Arbitri: De Rosa e Di Lello.

Parziali: 23-13, 46-28, 62-40.

Tutto semplice, per l’Ap Titano, nel confronto casalingo col Tolentino, partita valida per la giornata numero 18, terza di ritorno, del campionato di C Silver, girone gestito dal comitato Fip dell’Umbria. I marchigiani tengono la testa avanti solo sullo 0-2, dopo di che la scena se la prende tutta l’albiceleste, con Gamberini incisivo nel ‘pitturato’. Il +10’ del 10’ si gonfia a un ancor più confortante +18 a metà gara: e il match, di fatto, è già finito. I sammarinesi toccano addirittura il +27 (67-40, tripla di Zanotti), quindi coach Rossini svuota la sua panchina.