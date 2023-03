Ap Titano vuole sbancare Pesaro Attenti però al gaucho Uranga

Comoda trasferta, almeno a livello logistico, per l’Ap Titano, che oggi, nel tardo pomeriggio, sarà di scena alla palestra ‘Galilei’ di Villa Fastiggi contro il Basket Giovane Pesaro (h. 18, arbitrano Antonelli e Pepe).

Nel campionato di C Silver, comitato Fip dell’Umbria, è la giornata numero 24, con l’albiceleste che si specchia in un record di 16-6, mentre i marchigiani hanno un bilancio più modesto (8-13).

San Marino, poi, sta attraversando un buon momento e lontano da casa la formazione allenata da Stefano Rossini non è certo timida (ben 8 vittorie su 11 opportunità in viaggio).

Nessun problema particolare per i titani, a parte la prolungata assenza di Dini: Macina convive invece con qualche acciacco e non mancherà di offrire il suo contributo pure stavolta. "A Pesaro dovremo comunque stare attenti – avverte il coach sammarinese –. Il Basket Giovane mi sembra in condizione e ha potenziato il roster inserendo l’argentino Uranga, giocatore che ad Ascoli, una settimana fa, ne ha messi 36".