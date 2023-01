Rimini, arbitro offeso sui social fa denuncia. Il giudice archivia: "Diritto di critica"

A innescare la reazione dell’arbitro erano state alcune frasi apparse sui social

Rimini, 18 gennaio 2023 – Contestare l’operato di un arbitro di calcio durante una discussione su Facebook, magari con qualche commento ironico ma senza mai trascendere nell’aggressione verbale, non costituisce reato, ma rientra pienamente nell’esercizio del diritto di critica. È questo l’orientamento espresso dal gip di Rimini, chiamato a valutare il caso di un ‘fischietto’ che aveva deciso di querelare per diffamazione aggravata dei calciatori che sui social network avevano condiviso dei messaggi particolarmente pungenti nei confronti del suo operato, lamentandosi per delle decisioni che – a loro dire – avrebbero penalizzato la squadra nella quale militavano.

Lo stesso pubblico ministero, esaminato il fascicolo, aveva chiesto l’archiviazione del procedimento. L’arbitro si era però opposto alla richiesta, e la palla era quindi passata al giudice. Il quale, fatte le opportune valutazioni, ha dichiarato inammissibile l’istanza di opposizione, di fatto archiviando il tutto. Questa la conclusione di una vicenda cominciata all’interno del rettangolo di gioco e poi proseguita nell’arena virtuale dei social network.

A innescare la reazione dell’arbitro erano stati alcuni commenti pubblicati dagli stessi calciatori e da altre persone in una discussione particolarmente accesa nata sulle pagine di Facebook e riguardante proprio una partita da lui stesso diretta. Commenti che, secondo l’arbitro, si sarebbero spinti un po’ troppo in là, risultando a suo modo di vedere offensivi e lesivi della sua persona. In effetti nei commenti alla discussione non si risparmiavano stoccate all’indirizzo del direttore di gara, non lesinando commenti a volte anche sarcastici alle decisioni da lui prese durante il match, in particolar modo per quanto riguarda l’ammonizione e l’espulsione dei giocatori. Scelte che evidentemente non erano andate giù ai diretti interessati, i quali avevano deciso di sfogarsi in quel modo sulle pagine dei social network.

Ferito nell’orgoglio da quei commenti a suo modo di vedere fin troppo caustici, l’arbitro aveva quindi deciso di rivolgersi al suo avvocato di fiducia e di presentare una querela, ritenendo di essere stato ingiustamente trascinato nel tritacarne del web e che quei messaggi avessero infangato la sua reputazione. Opposto è stato però il parere del giudice, il quale non ha ravvisato - nei commenti incriminati - l’utilizzo di parole scurrili o volgari, che potessero in qualche modo configurare il reato di diffamazione. Al contrario, secondo il gip le frasi usate dai calciatori su Facebook sarebbero comunque riconducibili al diritto di critica. Motivo per cui alla fine si è arrivati all’archiviazione della denuncia.

Lo scorso novembre un altro arbitro riminese era finito, suo malgrado, agli onori delle cronache, per un brutto episodio avvenuto durante una partita del campionato di Terza Categoria. Un difensore della squadra di casa, il Maiolo, si era avvicinato al direttore di gara che gli aveva appena mostrato il cartellino rosso, tentando prima di toglierli il fischietto, e colpendolo poi con un ceffone. Il difensore, accortosi di averla combinata grossa, aveva immediatamentechiesto scusa all’arbitro, insieme ai compagni di squadra e alla dirigenza, ma la partita era stata sospesa. Per il calciatore in seguito era scattata una maxi-squalifica.