Arezzo, Cesena, Pontedera e Spal, ecco le mosse del mercato in Serie C

Il mercato del Rimini è ancora in stand by, ma non quello delle concorrenti. L’Arezzo, neopromosso in serie C, ha deciso di tenersi stretti Andrea Settembrini e Mattia Gaddini. Fabio Artico è il nuovo direttore dell’area tecnica del Cesena, mentre il Pontedera si è accaparrato Michele Ambrosini, attaccante che arriva in Toscana dal Genoa. La Torres, che per giorni ha cullato il sogno di poter arrivare all’ormai ex numero uno del Rimini, Andrea Zaccagno, nei giorni scorsi ha ingaggiato Danilo Petriccione, portiere classe 2002. Mentre, restando in tema numeri uno, il Trento ha messo gli occhi su Cesare Galeotti. Ma la Spal, appena retrocessa in serie C, sembrerebbe volersi tenere stretto il giovane portiere che la passata stagione si è messo in mostra con addosso la maglia a scacchi. Tra le conferme c’è quella del romagnolo Valdifiori alla Vis Pesaro, oltre a quella del portiere Garau alla Torres.