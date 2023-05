Arrigoni chiama Drudi

Tornano in campo i più giovani delle Rappresentative di Lega Pro e tra loro c’è anche il difensore del Rimini, Pietro Drudi, ancora una volta convocato dal ct Arrigoni. La squadra Under 15 sarà impegnata mercoledì al ‘Mapei Football Center’ di Sassuolo per sfidare i pari età neroverdi. I convocati. Portieri: Mosca (Piacenza), Meneghetti (Vicenza). Difensori: Emiliano Davia (Triestina), Edoardo Bergomi (Feralpisalò), Ahamad Blal (Vicenza), Pietro Drudi (Rimini), Antonio Aloisi (Avellino), Lucas Cekrezi (Alessandria), Simone Maria Iocco (Pescara), Stefano Gargani (San Donato). Centrocampisti: Rosanova (Avellino),Falcinelli (Imolese), Carlin (Padova), Ballanti (Cesena). Attaccanti: Tartaglia (Vicenza), Diego Ruffino (Imolese), Alessandro Rovetini (Siena), Simone Raimondi (Catanzaro), Luigi Morazzini (Pescara), Federico Tonti (Cesena), Giacomo Voglino (Francavilla), Cristian Pignatelli (Foggia).