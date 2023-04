Arrigoni chiama il biancorosso Drudi in rappresentativa

Convocazione in rappresentativa Under 15 serie C per il biancorosso Pietro Drudi selezionato per l’amichevole di mercoledì a Ciserano contro i pari età dell’Atalanta. I convocati di Arrigoni. Portieri: Lorenzo Mosca (Piacenza), Paolo Carrara (Albinoleffe). Difensori: Emiliano Davia (Triestina), Francesco Vanazzi (Pergolettese), Edoardo Bergomi (Feralpisalò), Pietro Drudi (Rimini), Ahmad Blal (Vicenza), Vittorio Pierguidi (Monterosi), Lucas Cekrezi (Alessandria), Simone Tarozzi (Virtus Entella) Centrocampisti: Giacomo Falcinelli (Imolese), Alessandro Pezzi (Cesena), Andrea Ballanti (Cesena), Simone Le Penna (Fidelis Andria). Attaccanti: Luigi Morazzini (Pescara), Alssandro Rovetini (Siena), Alessandro Shenaj (Pescara), Diego Ruffino (Imolese), Simone Raimondi (Catanzaro), Filippo Tartaglia (Vicenza), Cristian Pignatelli (Foggia), Leonardo Boccetta (Alessandria).