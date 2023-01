Arriva il Lentigione e lo United punta al tris

Non ha intenzione di fermarsi lo United Riccione che oggi torna davanti al pubblico amico, dopo aver messo in tasca sei punti negli ultimi 180 minuti. Le vittorie contro Fanfulla e Real Forte Querceta hanno ridato ossigeno ai biancazzurri e oggi (calcio d’inizio alle 14.30) al ‘Nicoletti’ è vietato sbagliare contro il Lentigione. Match sulla carta abbordabile per la squadra di mister Gori che sin qui ha guadagnato cinque punti in più degli emiliani, reduci da due buoni pareggi consecutivi contro Aglianese e Forlì. I novanta minuti tra United Riccione e Lentigione saranno diretti dal fischietto della sezione di Locri, Gabriele Cortale che sarà assistito da Luca Passeri di Roma 1 e Beatrice Neroni della sezione di Ciampino.

Girone D (24ª giornata, ore 14,30): Carpi-Sammaurese, Correggese-Real Forte Querceta, Crema-Aglianese, Fanfulla-Ravenna, Forlì-Scandicci, Mezzolara-Corticella, Pistoiese-Giana Erminio, Prato-Sant’Angelo, Salsomaggiore-Bagnolese, United Riccione-Lentigione.

Classifica: Giana Erminio 52; Pistoiese 43; Forlì 41; Carpi 38; Fanfulla 35; Ravenna, Aglianese 34; Sammaurese 33; Real Forte Querceta 32; Mezzolara, United Riccione 31; Crema 30; Corticella, Prato* 29; Lentigione 26; Sant’Angelo 25; Correggese 23; Bagnolese 22; Scandicci 21; Salsomaggiore 7. *Penalizzato di 3 punti.