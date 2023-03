Arriva il Voltone, la Stella ci prova

L’avversaria è di spessore, con quel record di 9-1 che è lì a ribadirlo. Il Voltone Zola Predosa, però, è già matematicamente salvo e questo, anche se solo inconsciamente, potrebbe aver tolto un po’ di ‘fame’ alla formazione emiliana che questa sera, alle 21.15, ai affaccerà alla palestra di via Fantoni, a Rimini, per incrociare sotto canestro i padroni di casa della Polisportiva Stella (dirigono il match Rusticali e Civinelli). È la giornata numero 9 in questo girone H di Poule Salvezza del campionato di basket D, con la squadra riminese che si batte innanzitutto per evitare gli ultimi due posti, quelli che conducono dritti in Promozione, mentre il sogno sarebbe arrivare quarti, così da guadagnarsi pure la salvezza diretta evitando gli insidiosi playout. Nella Stella buone notizie per Serpieri, che sta recuperando da un infortunio al ginocchio e sarà in campo, così come dovrebbe esserci Fornaciari. All’andata il Voltone vinse 67-57.