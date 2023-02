Arriva la capolista

Sesta giornata del girone di ritorno di serie C1 e il Calcio a cinque Rimini si prepara ad ospitare al Flaminio, questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 15) la capolista Bagnolo. Una partita che si prospetta tremendamente dura per i biancorossi che si troveranno ad affrontare una vera e propria corazzata, che sta viaggiando spedita verso la promozione in serie B. Il Rimini torna in campo dopo il turno di pausa forzato dal calendario dello scorso weekend e i biancorossi non vedono l’ora di dar battaglia, per cercare di ribaltare il pronostico. "I ragazzi stanno bene – sono le parole del tecnico Gabriele Monesi – a parte il lungodegente Gianni, saranno tutti disponibili. La condizione fisica è ottimale, così come il morale. Il Bagnolo sicuramente cercherà punti promozione. Siamo stati in grado di fermare il Forlì, secondo della classe. Ora vogliamo fermare i primi e i presupposti per fare bene ci sono tutti".