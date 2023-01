Arriva la cenerentola

Ritorno in campo dopo la lunga sosta natalizia oggi per le ragazze della Femminile Riccione che al Comunale di via Arezzo (calcio d’inizio alle 14.30) riceveranno la visita del Rinascita Doccia. Almeno sulla carta un match non complicato per le biancazzurre contro l’ultima della classe. Ma è vietato abbassare la guardia alla ripresa del campionato, dopo un lungo stop.

Serie C femminile Girone B (14ª giornata): Bologna-Meran, Lebowski-Triestina, Femminile Riccione-Rinascita Doccia, Lumezzane-Villorba, Orvieto-Portogruaro, Padova-Sambenedettese, Venezia-Venezia calcio, Vicenza-Jesina.

Classifica: Bologna 37; Meran 34; Lumezzane 31; Vicenza 26; Venezia 25; Jesina 21; Femminile Riccione, Padova, Venezia calcio 20; Villorba 16; Lebowski 11; Triestina, Portogruaro 10; Orvieto 8; Rinascita Doccia, Sambanedettese 4.