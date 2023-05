Arriva Modena, Tigers spalle al muro

È tempo di garadue, questa sera a Villa Verucchio (palla a due alle 21.15, fischiano Pezzoli e Turrini). Una partita che non offre alternative ai Villanova Tigers, che se vogliono restare ‘vivi’ in questa finale playoff di serie D devono battere assolutamente il Modena Basket, con lo scarto che sarà ininfluente. Sì, perché nello scorso weekend garauno è andata agli emiliani (77-66 lo score, partita marchiata a fuoco dalla partenza lanciata dei modenesi), che hanno dunque a disposizione il primo match-point per conquistare la C Unica. Se le ‘tigri’ riusciranno a ruggire, ogni decisione verrà rinviata a garatre, ‘bella’ in programma sabato 3 giugno a Modena. In questa seconda sfida coach Michele Amadori potrà contare su tutti i suo effettivi ad eccezione di Simone Buo, che la prossima settimana dovrà operarsi. Polverelli giocherà con una protezione per la ferita all’arcata sopracciliare rimediata in garauno, così come ci sarà Mazzotti (caviglia in disordine).