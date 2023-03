Arriva Scandiano, Angels smaniosi di vendicarsi

All’andata, per la Dulca Angels, fu un’autentica Caporetto, addirittura 92-55 per lo Scandiano padrone di casa alla sirena. E il ricordo di quella terribile ‘bastonata’ accompagna ancora i pensieri del coach dei clementini, Massimo Bernardi, che questa sera andrà a caccia di rivincite nel retour-match con i reggiani che si disputerà al Pala Sgr (palla a due alle 21, arbitrano Ercolani e De Palo). "Non l’ho dimenticata affatto, quella partita – attacca lo skipper santarcangiolese –. Noi eravamo privi di Rivali e Pesaresi, giocammo male e finimmo per prenderne 37. Ma adesso è il momento di toglierci qualche sassolino dalle scarpe", medita vendetta Bernardi, che a differenza di quel nefasto 26 novembre stavolta potrà contare sull’organico al completo. Una gara in ogni caso importante, complici i pressanti interessi di classifica (15-9 il record degli Angels, 17-6 per uno Scandiano che occupa la quarta piazza, ultima utile per essere ammessi direttamente alla C unica nella prossima stagione). Il play Coslovi, la guardia Astolfi e il lungo Levinskis sono gli avversari da tenere d’occhio.