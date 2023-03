Arrivano 2mila tifosi emiliani, cambia la viabilità

Arrivano 2mila tifosi da Reggio Emilia e in zona stadio cambia la viabilità. Dalle 15 alle 20.30 di oggi, è prevista la chiusura totale al traffico, ad eccezione dei residenti e dei mezzi autorizzati, dell’area ricompresa entro il perimetro formato dalle vie Sonnino-Mamiani-Machiavelli, che restano comunque transitabili; via Lagomaggio nel tratto dalla via Mamiani alla via Balilla (queste ultime restano percorribili); via Balilla, fra via Lagomaggio a via Bacelli (percorribile), via Maroncelli. Infine il tratto di via Balilla compreso tra via Bacelli e via Flaminia sarà chiuso per permettere esclusivamente l’accesso al parcheggio per la tifoseria ospite. A partire dalle 13 e fino alle 20.30 è previsto il divieto di sosta con rimozione del mezzo su tutta l’area, esattamente quella nella quale transiteranno i tifosi reggiani che si accomoderanno nel settore ospiti.