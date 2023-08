Asia Delmonte di bronzo Doppio record per Totti

Ottimi risultati per la Polisportiva Riccione ai Campionati italiani di categoria di Roma. Gran bronzo per Asia Delmonte nei 50 stile libero (al primo anno tra le juniores) con 26’’16, con un miglioramento di quasi 7 decimi dal suo precedente personale. Doppio record personale anche per Luca Totti nei 50 e 100 rana: per lui il quarto posto tra i 2006. Buone prestazioni anche per Marta Bastianelli nel 100 rana e per Filippo Carlini nei 100 e 200 stile libero, entrambi nella categoria juniores.