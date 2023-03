Assedio al Castello Altro blitz dei Dolphins

castel san pietro

79

dolphins riccione

89

CASTEL SAN PIETRO: Fusella, Zuffa 4, Piani 12, Pedini 13, Pasini 3, Cavina 7, Zaniboni 4, Mondanelli 5, Capobianco 7, Tabellini 5, Ballardini 19, Creti. All.: Morigi.

DOLPHINS RICCIONE: Procaccio 17, Gardini 22, Curcio 21, Amati 2, Raffaelli 4, Cortini 14, Calegari 4, Migani 5, Sabbioni ne, Mulazzani ne. All.: Ferro.

Arbitri: Cascioli e Schiavi.

Parziali: 14-19, 39-37, 61-59.

Non solo ha giocato cercando di gestire al meglio un infortunio all’inguine che lo condizionava non pco, ma è risultato addirittura il migliore, Stefano Curcio, nell’importante blitz di Castel San Pietro, quarto ‘sigillo’ a fila per i Dolphins, che da un mese a questa parte hanno cambiato decisamente passo nella Poule Salvezza del campionato di basket D. Oltre a Curcio (21 punti con 812 dal campo e 9 rimbalzi), ha portato i suoi ‘mattoni’ Gardini, che ne ha messi 22 (714 su azione e 67 dalla lunetta, più 5 rimbalzi e altrettanti recuperi). Riccione si è presentata inoltre a Castello con due ragazzi del 2004 e altri due nati addirittura nel 2007.