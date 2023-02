Athena, spareggio con Castenaso La Lasersoft cerca il colpo a Fano

Per cementare l’attuale terzo posto, in questo girone G di volley B2 femminile, la Lasersoft Riccione non ha troppe alternative: oggi, a Fano, deve ‘solo’ vincere (h. 17.30, dirigono Carifi e Barabani).

Le marchigiane hanno una classifica peggiore, appena 21 punti contro i 38 di Tallevi e compagne, ma coach Piraccini osserva che "...buona parte di quel bottino le fanesi lo hanno raccolto nel ‘fortino’ amico". All’andata non ci fu comunque storia, riccionesi a segno con un nitido 3-0 (13, 18, 16 i parziali). Alle 19, nella ‘Casa del Volley’ al Villaggio 1° Maggio, si esibirà invece l’Athena Projet System, che disputerà un vero e proprio spareggio-salvezza con quel Castenaso attardato di una sola lunghezza rispetto alle riminesi (14 pt contro 15).

"Le chiacchiere stanno a zero, in palio ci sono punti davvero importanti. Speriamo di reggere bene la pressione", incrocia le dita l’allenatrice Chiara Gambuti, che confida di recuperare la palleggiatrice Gennai, influenzata. Arbitrano Chiara e Salvatore.