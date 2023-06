Athletic Poggio, cambio al vertice

Cambio al vertice per l’Athletic Poggio. Per impegni personali dal 1 luglio Wilmer Lapenta non sarà più il presidente, alla guida del club di Poggio Torriana si metterà Alberto Bronzetti, da anni nello staff tecnico e dirigenziale della società biancazzurra.

"Lascio la presidenza in ottime mani – dice Lapenta che resterà comunque in società – Qui ci sono persone che hanno collaborato con me in questi anni che so che porteranno avanti il progetto Athletic Poggio al meglio. Del resto, al di là dei ruoli, lo stanno già facendo da tempo". "Porteremo avanti il percorso di crescita – sono le prime parole da presidente di Bronzetti – Il nostro focus rimane la crescita dei nostri bambini e ragazzi all’insegna dei valori che lo sport deve trasmettere. La mia sarà una presidenza all’insegna della continuità. Non cambierà nulla nell’impegno che prendiamo con le famiglie che ci affidano i loro giovani".