Atletica, Christian Serra campione d’Italia junior sulla 20 km di marcia

Non ha neppure 18 anni, Christian Serra, che solamente a settembre diventerà maggiorenne. Ma a Milazzo, in Sicilia, è riuscito a camuffare benissimo la sua verde carta d’identità, tanto da laurearsi campione d’Italia junior (nati nel 2004 e 2005) sulla 20 km di marcia. Un successo di prestigio per questo ragazzo cresciuto nella Rimini Nord Santarcangelo, un atleta che si è accostato alla sua faticosissima specialità quando aveva appena 11 anni. Nel suo percorso di crescita ha partecipato a varie manifestazioni, nazionali e internazionali, così come non sono mancati gli infortuni e le difficoltà tecniche, tutti ‘contrattempi’ che lo hanno solo fortificato a livello caratteriale. Serra (nella foto insieme all’allenatore federale Patrice Terranova) da qualche stagione è passato poi all’Atletica Self di Reggio Emilia, società che da sempre collabora con la Rimini Nord. A Milazzo ha fatto gara di testa dal primo all’ultimo metro, senza lasciare chance agli avversari: per lui un crono di un’ora 34’20’’. A maggio Christian si cimenterà in Coppa Europa: poi, ad agosto, gli Europei U20.