"Avanti Rimini, rialziamo subito la testa"

di Donatella Filippi

Una prestazione di livello non basta a consolare Matteo Rossetti. Contro il Cesena il centrocampista del Rimini ha giocato probabilmente la sua miglior partita stagionale in biancorosso. Ma quando in tasca non ci finiscono i tre punti... "Lavoro tanto sul quotidiano – dice il centrocampista biancorosso – cerco di dare il massimo in ogni allenamento lavorando su quello che mi chiede il mister. Ma in questo caso la mia prestazione vale quel che vale perché era importante soltanto portare a casa quel derby. Ora dobbiamo ripartire e basta". E, magari, tenersi stretti quello che di buono c’è stato al Manuzzi. "Sapevamo che tipo di partita sarebbe stata – spiega Rossetti – Ci sono stati dei bei duelli e noi quella gara l’abbiamo giocata con la mentalità giusta. Ma abbiamo subito quel gol nel finale...". Un episodio che ha fatto girare il derby. Non dalla parte biancorossa. "Dispiace perché era una gara importante per noi, per i tifosi e per tutta la città. Ne usciamo rammaricati, pur avendo giocato una buona gara". Un episodio sfavorevole e qualche occasione di troppo non capitalizzata. Resta nella memoria quella capitata a Vano dopo appena una decina di minuti, ma anche quella di Santini nella ripresa. "Ne abbiamo avute diverse – ammette Rossetti – Ma anche il Cesena ne ha avuta qualcuna. È stata una partita aperta a qualsiasi risultato. Diciamo che i nostri avversari sono stati più bravi, anche con un pizzico di fortuna, a sbloccare la partita e a portarla a casa".

Ora il derby è già il momento di mandarlo in archivio mettendo nel pacchetto anche la sconfitta precedente contro il San Donato Tavarnelle.

"Abbiamo tante altre gare importanti – dice il centrocampista di proprietà del Bari – Non siamo partiti come avremmo voluto nel girone di ritorno, questo è certo. Ma non dobbiamo farci prendere dallo sconforto. Non dobbiamo essere negativi. Lavoriamo a testa bassa, ogni giorno, perché solo in questo modo potranno arrivare i risultati". Consigli da seguire già dalla gara che sabato (calcio d’inizio alle 14.30) il Rimini al ‘Romeo Neri’ giocherà contro la Virtus Entella. Gara, almeno sulla carta, classifica alla mano, non esattamente semplice.