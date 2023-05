Bacchini fa suo il ‘Boschetti’, piegato Vagnini nella finale

È il riccionese Andrea Bacchini il vincitore del memorial ‘Sandrino Boschetti’, torneo nazionale di Terza categoria maschile. In questa ormai classica manifestazione che viene organizzata al Tc Viserba per ricordare quel grande amico del tennis romagnolo che non c’è più, il 3.1 Bacchini, che era pure la testa di serie numero 1, ha battuto in due set il padrone di casa Pietro Vagnini, ‘racchetta’ appunto del circolo di Rimini Nord (6-3, 6-4 il risultato di una partita ben giocata da entrambi, d’altronde parliamo di due ragazzi in costante crescita). Bacchini, che è tra i giocatori più interessanti del Tc Riccione, è stato poi premiato dal presidente del Tc Viserba, Marco Paolini, alla presenza dei familiari di Boschetti. Nei turni precedenti Bacchini aveva prevalso 6-0, 6-2 su Pietro Montemaggi nel quarti e 6-3, 6-3 su Federico Baldinini nella semifinale, mentre Vagnini aveva catturato gli scalpi di Francesco El Dakhloul (6-3, 7-5, erano i quarti) ed Edoardo Pozzi (6-4, 7-5 nella ‘semi’).