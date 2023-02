Bagnolo, prove di fuga

Nel giorno in cui il Rimini si è goduto la sua giornata di riposo, la capolista Bagnolese tenta la fuga. Non si fermano gli emiliani che lasciano a secco anche il Due G Parma e viaggiano ora a +7 dalle inseguitrici. Non riesce a tenere il passo il Forlì, fermato anche dal Faenza dopo il Rimini, che viene agganciato al secondo posto dal Futsal Sassuolo, vincente contro il Montale, sempre penultimo della classe.

Futsal C1 (16ª giornata): Calcio a cinque Forlì-Mernap Faenza 5-5, Futsal Sassuolo-Montale 6-3, Villafontana-X Martiri 6-2, Bagnolo-Due G Parma 4-1, Santa Sofia-Baraccaluga4-6. A riposo il Calcio a cinque Rimini.

Classifica: Bagnolo 37; Calcio a cinque Forlì, Futsal Sassuolo 30; Villafontana 25; Mernap Faenza 24; Baraccaluga, X Martiri 22; Due G Parma 19; Calcio a cinque Rimini 14; Montale 9; Santa Sofia 0.