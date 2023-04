Barbieri dal dischetto e l’Academy concede il bis

Sei punti nelle ultime due partite valgono una Pasqua particolarmente lieta per la San Marino Academy. Le titane contro la Torres copiano e incollano il successo di Trani del turno precedente (1-0) e guadagnano acque più tranquille in classifica: scavalcate Ravenna e Genoa e allontanata considerevolmente la zona pericolosissima della graduatoria. Ma anche con la Sassari Torres non sono tutte rose e fiori. Le ragazze di Domenichetti rischiano grosso su un palo colpito da Wagner al 19’ del primo tempo, prima di cambiare marcia e iniziare ad avvicinare quel vantaggio che Barbieri certifica su rigore, e che rimarrà immutato fino alla fine grazie ad una buona tenuta difensiva e ad un paio di interventi non banali di Olivieri. Del resto la Sassari Torres non era venuta sul Titano con l’idea di rendere la vita facile alle padrone di casa, memore anche di come erano andate le cose all’andata. A inizio ripresa l’episodio decisivo: Menin e Barbieri triangolano a centrocampo; la 45, al volo, lancia in campo aperto la 9, che rientra sul destro, salta Tola e poi sposta la palla all’ultimo secondo, costringendo così Valentina Congia, che stava arrivando in soccorso alla compagna, all’intervento da rigore. Dagli undici metri va la specialista Barbieri, che non sbaglia. L’Academy trova il vantaggio e la bomber il suo decimo centro in campionato, l’undicesimo stagionale. E le titane salgono a quota 28 in classifica, due in più del Ravenna.

San Marino Academy: Olivieri; Ladu (dal 71’ Papaleo), Larenza, Zito, Prinzivalli; Brambilla, Bolognini; Marengoni (dal 46’ Micciarelli), Barbieri, Menin, Tamburini (dal 52’ Bertolotti (dal 90+4’ Pirini). A disposizione: Montanari, Amaduzzi, Fancellu, Gallina, Accornero. All.: Domenichetti.

Serie B femminile (23ª giornata): Arezzo-Chievo 1-0, Brescia-Napoli 0-2, Genoa-Cittadella 0-1, Hellas Verona-Trento 3-0, Lazio-Apulia Trani 2-0, Ravenna-Tavagnacco 2-0, San Marino Academy-Sassari Torres 1-0, Ternana-Cesena 3-3.

Classifica: Lazio 59; Cittadella 56; Napoli 55; Ternana 46; Hellas Verona 42; Chievo 41; Cesena 37; Bresca 34; San Marino Academy 28; Ravenna 26; Genoa 25; Arezzo 20; Tavagnacco 18; Sassari Torres 17; Trento 11; Apulia Trani 7.