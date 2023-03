Dudley Leonora è stato confermato, ma intanto San Marino ha ‘firmato’ un altro giocatore con lo stesso cognome per la stagione che fra una quindicina di giorni andrà a cominciare. Parliamo di Ericson Leonora, venezuelano di Punto Fijo, 31 anni il prossimo 25 agosto. Come Dudley, anche Ericson difende nel prato esterno e si fa apprezzare soprattutto con la mazza in mano. Un battitore che ha avuto l’opportunità di conoscere il Belpaese, per lui due stagioni alla Fortitudo Bologna (2019 e 2021) e una al Big Mat Grosseto (2022). Sempre notevoli le sue percentuali nel box, dove è passato dal 363 di media battuta nella prima esperienza al 400 della seconda annata alla Effe e al 402 del campionato scorso in Maremma.

Tocca pure duro, il Leonora ‘new entry’, con 15 fuoricampo sparati nella sua doppia parentesi bolognese. In avvio di carriera ha frequentato le Minors americane con l’organizzazione dei New York Yankees, mentre ha sempre giocato nella Lega invernale venezualana (Cardenales de Lara, Tigres de Aragua, Leones del Caracas e Aguilas del Zulia le sue squadre).