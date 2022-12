Baseball, ritorno al passato: San Marino disputerà la serie A

Contrordine: nel campionato di serie A di baseball 2023 ci sarà anche il San Marino, squadra che giocherà peraltro con il tricolore cucito sulle casacche avendo vinto l’ultimo titolo nell’appassionante serie finale con il Parma. Dopo la ‘rottura’ dei giorni scorsi, quando la società del Titano, in disaccordo con la federazione, non si era iscritta entro i termini previsti, l’orizzonte è cambiato, grazie pure a un intervento del Coni. Si è dunque ricucito uno strappo e la formazione allenata dal manager Doriano Bindi (in foto) potrà difendere sui diamanti il suo scudetto. Al momento, dopo le defezioni di Academy Nettuno e Castelfranco Veneto, i club che hanno dato la loro adesione sono 30. Restano sempre fuori le due realtà riminesi – Falcons Torre Pedrera e New Rimini – che dopo essere retrocesse sul campo hanno presentato entrambe domanda per essere ripescate. Qualche novità potrebbe comunque emergere nel prossimo Consiglio Federale, così come si attende di conoscere la nuova formula del campionato 2023.