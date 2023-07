Baseball, San Marino Ultimo trittico a Parma

È il trittico decisivo per sapere se San Marino arriverà primo, secondo o terzo nel girone di Poule Scudetto. In prospettiva quarti di finale cambia tanto, tantissimo. Celli e compagni saranno stasera (ore 20.30) e domani (16 e 20.30) al "Cavalli" di Parma per tre partite cruciali. Due vittorie significherebbero con ogni probabilità seconda posizione, addirittura più ambita della prima perché darebbe la possibilità, in un’eventuale semifinale, di non incrociare Bologna e la stessa Parma. Con una sola vittoria si spalancherebbero le porte del terzo posto e del viaggio a Nettuno per i quarti. Con la tripletta San Marino sarebbe primo. Bologna, che questa settimana riposa, nel prossimo weekend affronterà Senago. A Parma, invece, rimane da giocare una sola partita oltre a queste tre, quella con Grosseto. Nel roster dei Titani sarà ancora assente il pitcher Peluso, il cui infortunio al ginocchio è però meno grave del previsto, tanto che il giocatore potrebbe addirittura rientrare per i quarti di finale. "Andiamo là per provare a vincere la serie – dichiara il manager Doriano Bindi -, come è successo in casa nostra. In campionato ci sono stati passi falsi di tutte le prime tre, ma adesso l’importante è dare il massimo nelle prossime e poi vedere chi ci capita nei quarti di finale". Non si fascia la testa, il manager sammarinese. Preferisce trovare la forma giusta alla vigilia dei quarti e poi giocarsela lì, quando più conta. Sul monte sammarinese stasera dovrebbe partire Dimitri Kourtis, domani pomeriggio ballottaggio Di Raffaele – Garbella e domani sera spazio, presumibilmente, a Castillo. A ricevere Gabriel Lino, in prima Dudley Leonora, in seconda Angulo, in terza Ferrini, interbase Epifano. Esterni Ericson Leonora, Celli e Batista. La classifica del girone G: San Marino 15 vinte e 6 perse, Parma 14-6, Bologna 14-7, Grosseto 6-14, Senago 1-17. Nel girone F già certa la prima posizione di Macerata e probabilissima la seconda di Nettuno. Battaglia per terzo e quarto posto tra Ronchi, Godo e Modena.