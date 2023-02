Basket A2, Flaminio verso il tutto esaurito per il derby con la Effe

Com’era prevedibile, il derby di domenica prossima con la Fortitudo Bologna, partita che coincide con la ‘Giornata biancorossa’, sta calamitando l’attenzione degli appassionati riminesi, per un prevedibile tutto esaurito nel vecchio palas. Ieri, in prevendita, sono stati bruciati altri 319 biglietti, con il totale che sale così a 2.847 spettatori già sicuri di esserci (nel conto ci sono pure i 300 tagliandi assegnati alla tifoseria bolognese). "Oggi la prevendita andrà sicuramente avanti, ma consigliamo ai tifosi ancora indecisi di prendere in fretta una decisione, poiché il ’sold out’ (a quota 3.118, ndr) potrebbe essere dietro l’angolo", osserva il ds della Rinascita, Davide Turci (foto). Neppure la stracittadina calcistica tra Inter e Milan, derby che cade in contemporanea con l’incontro dell’Rbr, sta frenando gli aficionados biancorossi, che in questa stagione – è giusto ricordarlo – stanno regalando a Rimini la quarta piazza dell’intera A2 come numero di presenze. Per una matricola, un risultato tutt’altro che disprezzabile. E il trend, soprattutto se Jazz e compagni continuano a vincere, potrebbe essere in ulteriore crescita.