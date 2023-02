Basket A2, il Barrio organizza il pullman per l’Rbr a Mantova

Solo una seduta di pesi e niente basket, ieri, alla ripresa del lavoro di Rbr. Seduta disertata da Landi (foto), mentre Masciadri e Scarponi c’erano, ma solo per fare presenza. Recuperato pienamente invece Bedetti. Oggi pomeriggio, al Pala Sgr di Santarcangelo, i biancorossi ricominciano ad allenarsi con il pallone in proiezione della partita di domenica a Mantova (palla a due alle 17, non alle abituali 18). E per la trasferta nella terra dei Gonzaga i ragazzi del Barrio organizzano un pullman (informazioni e prenotazione del posto solamente su Whatsapp al numero 3517332856). Gli aficionados che vogliono raggiungere Mantova con i propri mezzi possono farlo acquistando i biglietti nelle tabaccherie Pruccoli di viale Vespucci e Millenium di via Chiabrera, oppure direttamente on-line sul sito di Vivaticket. C’è Mantova all’orizzonte, gara che ha un ‘certo’ qual peso specifico in ottica Poule Promozione, mentre domenica 19 farà capolino al Flaminio il Chieti, E per l’incontro con gli abruzzesi – altra gara chiave sempre pensando alla post season – tutti i tesserati Uisp (giocatori, tecnici e dirigenti) potranno entrare gratis al palas.