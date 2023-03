Basket B femminile

Sb Samoggia

57

Happy Rimini

60

SCUOLA BASKET SAMOGGIA: Scandellari, Bortolani 3, Palmieri 22, Tartarini 6, Bernardini, Venturi, Cattabiani 9, Grandini 5, Melloni 10, Zarfaoui 2, Ronchetti, Parrinello. All.: Palmieri.

HAPPY RENAUTO RIMINI: Novelli 7, Mecozzi, Pratelli, E. Duca 16, Pignieri 13, N. Duca 11, Capucci 3, Tiraferri 8, Mescolini, Gambetti, Mongiusti 2. All.: Maghelli.

Arbitri: Gaudenzi e Neri.

Parziali: 11-17, 25-34, 39-47.

La Scuola Basket Samoggia non è più un tabù per l’Happy RenAuto. Dopo tre sconfitte ravvicinate – a ottobre e a dicembre in regular season, lo scorso 28 gennaio in questa Poule Promozione di B2 femminile – la squadra riminese riesce finalmente a piegare la resistenza delle emiliane e lo fa sul loro campo, in quel di Anzola. Un’Happy che tiene praticamente sempre il naso avanti, specchiandosi già in un interessante +9 alla pausa di metà gara. Il Samoggia si rifugia così nella zona 1-3-1, ragnatela che toglie un po’ di ritmo alle giocatrici di coach Maghelli, brave comunque a tenere. Nel finale la RenAuto chiude poi il discorso con una doppietta ai liberi di Novelli.