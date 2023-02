happy rimini

62

basket cavezzo

68

HAPPY RENAUTO RIMINI: Pratelli, E. Duca 14, Pignieri 10, N. Duca 8, Renzi, Borsetti 2, Capucci 9, Lazzarini, Benicchi 5, Tiraferri 5, Gambetti, Mongiusti 9. All.: Maghelli.

BASKET CAVEZZO: Siligardi 7, Denti 20, Zanoli 14, Kolar 15, Marchetti, Maini, Andreotti, Costi, Calzolari 8, Bellodi 2, Pronkina 2. All.: Piatti.

Arbitri: Forconi e Neri.

Parziali: 15-23, 35-34, 46-53.

Un’Happy RenAuto ancora raffazzonata (out il play titolare Novelli, più Mecozzi e Mescolini) cede in casa al Cavezzo in questa Poule Promozione di basket B femminile. Un match, quello andato in scena alla palestra Carim, che resta in perfetto equilibrio fino all’intervallo (+1 Rimini), dopo di che le ‘modenesi’ trovano un break di 8-0 nel terzo quarto, strappo che comincia a indirizzare l’incontro. La zona della formazione emiliana funziona, con la RenAuto che fatica a mettere punti a referto. Poi, sul 50-60, ecco l’improvvisa impennata delle riminesi, che si affacciano sul -2 con la tripla di Capucci (58-60). Potrebbe ancora succedere di tutto, però Cavezzo tiene.