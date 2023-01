Basket B poule Happy subito col Samoggia

L’Happy RenAuto farà il suo debutto nella Poule Promozione di serie B femminile contro la Scuola Basket Samoggia, appuntamento sabato prossimo alla palestra Carim. Un’avversaria tosta, contro la quale le riminesi hanno perso entrambi i match nella prima fase, anche se è meglio precisare che le due partite sono terminate in volata e con scarti esigui (-2 fuori, -3 in casa). Poi ci saranno altre 13 gare, poiché in questa Poule a otto che riunisce le prime quattro dei due gironi tutte giocano contro tutte sia l’andata che il ritorno. La formula promuoverà ai playoff le prime due classificate, mentre la terza e la quarta spareggeranno tra loro per agguantare la post season. Le formazioni dal quinto all’ottavo posto la chiudono lì. C’è anche una classifica di partenza, in quanto le partecipanti si portano dietro i punti maturati negli scontri diretti. Una graduatoria che vede il Samoggia davanti a tutti a quota 10; quindi Puianello e Cavezzo 8, Happy RenAuto, Castel San Pietro e Scandiano 6, Forlì e Valdarda 2.