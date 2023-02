Basket C Silver

Dopo aver sbancato in scioltezza Ascoli, l’Ap Titano vuole aggiungere un’altra ‘perlina’ alla propria collana e l’occasione appare più che mai propizia. Sì, perché questo pomeriggio allo Sport Domus s’affaccia Tolentino, altra avversaria marchigiana non di prima fascia in questo girone di C Silver gestito dal comitato Fip dell’Umbria (alle 18, dirigono De Rosa e Di Lello). In classifica le formazioni sono piuttosto distanti (11-5 il record dell’albiceleste, 6-10 quello dei rivali), così come è più che incoraggiante il precedente dell’andata, con i sammarinesi che andarono a fare la voce grossa a Tolentino (58-75 lo scorso 15 ottobre). "Questa è un partita dove servirà la massima attenzione – non toglie le mani dal manubrio coach Rossini –. Dovremo evitare che il match diventi nervoso, ‘sporco’, sarà importante riuscire ad esprimere la nostra pallacanestro per l’arco dei 40’)". Conti è il primo ‘violino’ dell’attacco marchigiano, che può contare poi su Raponi, Mazzoleni e sul gaucho Ponti. Out Borello nell’Ap Titano.