Basket C Silver

Dulca Angels

84

Scandiano

64

DULCA ANGELS SANTARCANGELO: Rivali 9, Mulazzani 4, Buzzone 7, Rossi 6, Saltykov 17; Pesaresi 6, James 13, Bedetti 22, Macaru, Mari, Bonfè, Benzi. All.: Bernardi.

EMIL GAS SCANDIANO: Mazzoli, Fikri 3, Imovilli, Astolfi 17, Fontanili, Coslovi 6, Levinskis, Franzoni 11, Galvan 6, Taddei 5, Canovi 2, Caiti 14. All.: Spaggiari.

Arbitri: Ercolini e De Palo.

Parziali: 23-13, 41-36, 55-51.

Quel vistoso, debordante -37 subìto nel confronto d’andata non lo aveva ‘digerito’ nessuno, in casa Angels. E sulle tavole amiche del Pala Sgr, nel retour-match di questo campionato di C Silver, i clementini si sono presi la loro rivincita, rifilando un ‘ventello’ tondo al pur combattivo Scandiano. Un risultato francamente inaspettato al 25’, quando gli emiliani si erano ritrovati addirittura a mettere la testa avanti. Da quel momento, però, Santarcangelo alzava l’asticella: il play Rivali riusciva a far correre in campo aperto Bedetti, che diventava un fattore con le sue galoppate a canestro. E insieme ai veterani era protagonista pure James, tra rimbalzi in quota e cesti importanti.