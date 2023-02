Basket C Silver

Quattro gare vinte di fila per gli Angels, tre delle quali con scarti torrenziali: addirittura una clamorosa striscia di 17 successi su altrettante opportunità per Correggio, solitaria capolista in questo girone di C Silver. L’atteso faccia a faccia si consumerà stasera sulle tavole del Pala Sgr (palla a due alle 21, fischiano Mazza e Onofri), un match che sarà inoltre un validissimo test per la squadra santarcangiolese, smaniosa di conoscere la sua reale caratura dopo gli innesti in corso d’opera di Bedetti e Salnykov, rinforzi che non devono poi far passare in secondo piano il recupero di una pedina-chiave come Rivali. Una formazione, questa Dulca ‘new look’, attrezzata e profonda, tanto che coach Bernardi può permettersi di ruotare ben 11 uomini, se non 12. "Adesso ci siamo, sarà una bella partita", non vede l’ora di cominciare l’allenatore degli Angels, che in avvio si affiderà a Rivali, Mulazzani e Buzzone sul perimetro, col russo Salnykov quale centro. Per lo spot di numero 4 è ballottaggio tra Rossi e James.