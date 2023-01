Basket C Silver

Via al ritorno nel campionato di C Silver, comitato Fip dell’Umbria, con l’Ap Titano che si esibisce nuovamente sulle tavole amiche dello Sport Domus. A differenza di una settimana fa, quando Spoleto se ne tornò a casa con 25 punti sul groppone, questo pomeriggio a Serravalle fa capolino Urbania, vale a dire la seconda forza del girone (h. 18, fischiano Caporalini e Uncini). Un’avversaria tosta (12-2 il record dei marchigiani, 10-4 quello dell’albiceleste), una squadra che evoca brutti ricordi in repubblica, poiché all’andata Urbania rifilò una pesante legnata a Fusco e compagni, 75-45 l’eloquente risultato di un match andato in scena lo scorso 1 ottobre. "Vogliamo dimostrare di essere più competitivi rispetto ad allora. Urbania è forte, ma noi ci siamo. Senza pressione e con tanta voglia di giocare", assicura coach Stefano Rossini, che deve mettere però in conto i leggeri acciacchi di Raschi e Gamberini. Nell’Urbania gioca il play riminese Joel Myers e nel ‘pitturato’ occhio a Di Coste, un lungo dominante.