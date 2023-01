Nel match d’andata, a Imola, fu una ‘magata’ di Rivali a salvare la Dulca Angels da una sconfitta, inventandosi letteralmente un’azione da 4 punti in dirittura d’arrivo. E adesso, in questa prima di ritorno del campionato di basket C Silver, girone emiliano romagnolo, è il Grifo ad affacciarsi sotto le volte del Pala Sgr (stasera alle 21, dirigono Meli e Zanetti). Un’avversaria che non dovrebbe certo impensierire i clementini, una squadra che ha messo in fila 6 stop consecutivi, striscia tuttora aperta, con l’ultimo successo che risale a più di due mesi fa (68-55 sullo Scirea, era il 19 novembre). Santarcangelo può finalmente contare sull’organico al completo, con Eugenio Rivali chiamato a dettare al meglio i ritmi in cabina di regia e Luca Bedetti che può regalare al giovane gruppo di Bernardi esperienza ed esuberanza fisica. Sarà al suo posto anche il terzo veterano, quel Pesaresi che tende ancora a metterla con buona continuità dai 6 metri e 75. Il bilancio della Dulca è 8-7: ma il trend appare in crescita.