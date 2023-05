Basket C Silver L’Ap Titano non sbaglia e si congeda col sorriso

Atomika Spoleto

82

Ap Titano

93

ATOMIKA SPOLETO: M. Luzzi, D. Luzzi 5, D. Titta 20, Tardocchi 24, Guazzi 17, Landrini 2, Tini 11, Ponti 1, Razzi 2, Paloni, Ceccaroni ne. All.: Godino.

EA AP TITANO: Palmieri 10, Macina 22, Frattarelli 9, Raschi 14, Zanotti 13; Pasolini 23, Borello 2, Guida, Lettoli, Fusco ne, Riccardi ne. All.: Rossini.

Arbitri: Virgili e De Carolis.

Parziali: 13-32, 36-53, 60-75.

Congedo col sorriso, per l’Ap Titano, che pur senza avere motivazioni dettate dalla classifica, con l’ammissione alla C Unica conquistata già da tempo, passa con un certo agio sul campo dell’Atomika Spoleto in quest’ultima giornata di regular season del campionato di basket C Silver, girone umbro marchigiano. Il match di ieri si risolve di fatto nel primo quarto, 10’ nei quali San Marino realizza uno straordinario 810 dall’arco con 3 triple di Macina e 2 di Zanotti. E la pioggia di bombe continuerà per l’intero incontro (alla fine saranno addirittura 19). Per i Titani un bilancio di 19-9.