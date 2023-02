Masi Casalecchio

87

Dolphins Riccione

78

MASI CASALECCHIO: Freddi 16, Paggiarino 6, Versura 19, Lagna 13, Di Marzio, Anesa, Tabellini 9, Masina 7, Baricci 9, Ballanti 8, Venturi, Masetti. All.: Forni.

DOLPHINS RICCIONE: Gardini 7, Amati 2, Cortini 10, Raffaelli 16, Calegari 2, Procaccio 24, Del Fabbro 9, Chistè 8, Nori ne. All.: Ferro.

Arbitri: Frigieri e Ragazzi.

Parziali: 25-22, 42-44, 64-65.

Sembra un po’ il solito film, una pellicola che al Riccione non piace neanche un po’. Impegnati in quel di Casalecchio di Reno contro il Masi, i Dolphins se la giocano tranquillamente alla pari con gli avversari per i primi tre quarti, così come il gruppo allenato da Maurizio Ferro è ancora lì, a un solo possesso di distanza, a 2’20’’ dalla sirena (80-78 il parziale). Poi, all’improvviso, si spegne la luce, con gli adriatici protagonisti di una serie di scelte davvero brutte, fra conclusioni da tre senza troppo senso a falli di sfondamento, con il Masi che può addirittura chiudere con 9 lunghezze di vantaggio, ‘dettaglio’ che potrebbe pesare nell’eventualità di un arrivo a pari punti.