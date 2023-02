Villanova Tigers

85

Sb Cavriago

71

FAST COFFEE VILLANOVA: Mazzotti 7, Zannoni 31, Polverelli 20, Bollini 13, T. Guiducci, Fe. Guiducci 2, S. Buo 7, Bomba 5, Thiam, Campidelli. All.: Amadori.

SCUOLA BASKET CAVRIAGO: Benevelli, Benvenuti 12, Fassinou 2, Cantagalli 22, Giaroli, Branchini 15, Nasi 3, Berlinguer 2, Rubertelli, Sandrolini, Minardi 13, Lari 2. All.: Bellezza.

Arbitri: Frisari e Rusticali.

Parziali: 19-22, 35-40, 68-57.

Non è una passeggiata, ma alla fine – ed è ciò che più conta – i Villanova Tigers hanno ragione di Cavriago nella seconda giornata di questa Poule Promozione di serie D. Le ‘tigri’ sono a lungo costrette a inseguire, per girare poi il match nel terzo quarto, 10’ nei quali matura un vigoroso break di 33-17. In quei frangenti il solito Zannoni è scatenato, così come si avverte l’impronta offensiva di Polverelli (ben 51 punti in cooperativa per loro). E in regia è bravo Federico Guiducci a dettare i ritmi giusti. Sul 68-57 della penultima sirena l’incontro è ampiamente indirizzato e nel quarto periodo il Villanova controlla la gara senza rischiare nulla.