basket voltone

67

stella rimini

57

VOLTONE ZOLA PREDOSA: Ferraro 3, J. Giacometti 11, Migliori 3, Nanni 9, Magi 2; Venturelli 15, Bernardini 2, A. Giacometti 6, Brunetti 16, Gherardi. All.: Menichetti.

STELLA RIMINI: Pulvirenti 6, Mancini 9, Fornaciari 10, Gori 13, Serpieri 5; Nuvoli 14, Bartoli, Marzaloni. All.: Casoli.

Arbitri: Conte e Djolev.

Parziali: 9-8, 35-32, 57-41.

L’emergenza non vuole abbandonare la Stella e i risultati, di conseguenza, continuano a non arrivare. Senza l’infortunato Russu (polpaccio stirato) e lo squalificato Naccari, la squadra riminese inciampa sul campo del Basket Voltone, infilando così il terzo stop su altrettante opportunità in questa Poule Salvezza di serie D oltre modo avara di soddisfazioni. Fino all’intervallo Fornaciari e compagni sono comunque in partita, ma in avvio di terzo quarto il Voltone piazza un break di 16-3 che pesa come un macigno sulle velleità dei riminesi. Nell’ultimo spicchio di gara la Stella non molla la presa, però riesce solo a rendere meno pesante il passivo. Venerdì I riminesi ospiteranno Cento.