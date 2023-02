Dolphins Riccione

80

Parma Project

82

DOLPHINS RICCIONE: Procaccio 19, Curcio 8, Chistè, Nori 3, Gardini 22, Amati 9, Cortini 10, Raffaelli 6, Calegari 3, Migani ne. All.: Ferro.

PARMA PROJECT: Calzi 12, Antozzi 15, Bellini 3, Seclì 6, Guerra 6, Guggia 5, Giam 14, Guidi 12, Canu 5, Cervi 4, Murer, Guatteri. All.: Guggia.

Arbitri: Carpanelli e Rossi.

Parziali: 21-21, 40-40, 59-58.

Solito, amaro epilogo per i Dolphins, che anche in questa terza giornata della Poule Salvezza di basket D non riescono a stringere nel pugno il referto rosa. Contro il Parma, che si è affacciato l’altra sera nella palestra ‘Fontanelle’, va in scena un film visto e rivisto in questa (fin qui) modesta stagione. Una gara che scivola via sul filo di un grandissimo equilibrio, con le duellanti sempre a contatto. Anche il finale è tirato. A 11’’ dal gong, sull’80-82, i ducali potrebbero chiuderla dalla lunetta, ma entrambi i liberi si spengono sul ferro. Riccione ha così il possesso per impattare o vincere, ma sia la tripla di Raffaelli, sia il tap-in di Curcio non entrano.